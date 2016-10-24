Гройсман: денег нет, зарплату нардепам не повысят

Повышение заработной платы депутатам – не самая лучшая идея в сложившейся ситуации, и никто не одобрит такое решение. Как передает replyua.net, такое заявление прозвучало от Владимира Гройсмана в эфире одного из телеканалов.
По словам украинского премьера, Кабмин не закладывал средства в госбюджет Украины на текущий и на следующий год, предусмотренные на повышение зарплат депутатам. Гройсман подчеркнул, что такие расходы финансировать неоткуда, и решение о повышение заработной платы депутатам сейчас не актуально. «В бюджете на этот и следующий год нет ни одного упоминания о повышении окладов нардепам в два раза, и такие изменения в принципе приходятся не ко времени, учитывая ситуацию в стране. Проект о повышении зарплаты депутаты внесли в текст постановления самостоятельно, и фактически парламент решил снять с себя ограничения, но их никто не профинансирует, таких денег в бюджете нет», заявил премьер.
Более того, Гройсман отметил, что парламентариям нужно сконцентрироваться не на повышении собственных зарплат, а на улучшении жизни рядовых украинцев, и зарплаты необходимо поднимать простым гражданам, в особенности, бюджетникам.
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