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Верховная Рада спасла концерн «Антонов» от банкротства

Верховная Рада спасла концерн «Антонов» от банкротства
Верховная Рада Украины приняла решение, благодаря которому украинский концерн «Антонов» не будет признан банкротом, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель.

Сегодня большинство депутатов ВР проголосовали за реструктуризацию долга на сумму, превышающую 1 миллиард 200 миллионов гривен. Общая задолженность предприятия достигает 706 миллионов гривен, а 565 миллионов – это набежавшая пеня. Как стало известно, в таком размере задолженности предприятие не виновато, поскольку еще шесть лет назад присоединился «Авиант» без всякой государственной поддержки, и это предприятие на тот момент находилось в глубоком кризисе и имело обязательства на сумму, превышающую 1,9 миллиардов гривен.

Депутаты ВР приняли решение о том, что «Антонов» сможет погашать огромный долг небольшими, но равными частями, на протяжении десяти лет. Первую сумму предприятие должно внести уже в начале следующего года. Напомним, что недавно «Антонов» отказался передать права на обслуживание самолетов «Руслан» одному из крупнейших российских предприятий.

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