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Нардеп Игорь Луценко не понаслышке знает, что такое коррупция – эксперт

Нардеп Игорь Луценко не понаслышке знает, что такое коррупция – эксперт
Один из самых активных членов новой парламентской группы Сергея Таруты, которая объявила настоящую войну главе Нацбанка, член фракции «Батькивщина» Игорь Луценко, который является приемным сыном экс-главы НБУ Стельмаха (2004-2010). Но мало кто владеет информацией о том, что сам Стельмах является фактическим владельцем «Укрсиббанк», который был закрыт НБУ, и интересы которого сейчас Стельмах защищает в судебном порядке, чтобы возвратить банк себе, говоря доступным языком. Об этом на своей странице в Facebook пишет политический аналитик Павел Нусс, передает replyua.net.

«Следовательно, участие Игоря Луценко в нападках на Гонтареву теперь вполне объяснимо. Меня напрягает вот что. Неужели не ясно, что Луценко финансово заинтересованная личность в данном случае, и является лоббистом интересов Стельмаха и его партнеров? Ответ на поверхности, и украинские антикоррупционные органы обязаны рассмотреть участие Игоря Луценко на предмет коррупционной составляющей. Что касается самого Стельмаха, то именно под его эгидой были созданы условия для затяжного кризиса в банковской системе в годы его крайне неэффективного правления Национальным банком, за которое Стельмах должен был понести политическую ответственность», – написал Павел Нусс.

Горячая тема: Блогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу
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