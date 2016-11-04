В Верховной Раде нашли очень бедных депутатов

Среди депутатов Верховной Рады нашлись и те, кто задекларировал «совсем чуть-чуть», передает replyua.net со ссылкой на «Слово и Дело». Самым бедным нардепом Украины оказался Михаил Гаврилюк, задекларировавший только скромную квартиру площадью 32 квадратных метра.
На втором месте рейтинга беднейших политиков идет Михаил Бондарь, нардеп от Народного фронта. В его собственности имеются 157 тысяч гривен на банковском счете, 12 тысяч гривен дохода от вкладов, 79 тысяч заработной платы и жилье площадью 33 квадратных метра. Чуть богаче Бондаря оказался Дмитрий Тымчук, задекларировавший две квартиры площадью 25 и 56 квадратов, 22 тысячи долларов и чуть больше 78 тысяч гривен. У Витко Артема тоже скромное состояние – 80 тысяч гривен, и две жилплощади по 64 и 34 квадратных метров.
Также в список беднейших нардепов попали Сергей Высоцкий (Народный фронт), Сергей Каплин, Богдан Онуфрик, Сергей Кираль (Самопомощь), Игорь Артюшенко (БПП), Андрей Билецкий. Напомним, что некоторые нардепы задекларировали совершенно «абсурдные вещи». К примеру, Борис Филатов, мэр Днепра, признался, что недавно купил билет в космос.
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