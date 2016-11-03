Я выбирал самую дешевую путевку, - Добкин

Сайт «Эспрессо» пишет, что Дмитрий Добкин, незаурядно привлекший к себе внимание общественности покупкой путевки за границу стоимостью 135 тысяч евро, решил прокомментировать это событие – об этом передает replyua.net.
Выступая в эфире телеканала «112 Украина», Добкин оправдывался: «На самом деле, я хотел купить путевку подешевле, а эта, выбранная журналистами, была самой дорогой. Я ее не покупал. Куда мы поедем на отдых я еще не знаю». Он добавил: «Как любой нормальный человек, я бы хотел отдохнуть как можно бюджетнее». Как сообщалось ранее, TVgolosnaroda запечатлел переписку Добкина с представителем туроператора с помощью его смартфона прямо во время утреннего заседания Рады. Стоимость тура эквивалентна примерно 3 500 000 грн., в то время как доходы депутата, согласно е-декларации, составляют 167 тысяч гривен в месяц.
Не менее большой резонанс вызвало его поведение во время этого же утреннего заседания Рады, характерное для человека, находящегося под действием наркотиков. Брат Добкина, Михаил, сегодня выступил в его защиту, заявив, что журналисты «совершают на него необоснованные нападки», как будто «Рада – это единственное место, в котором можно чем-то закинуться». Следует отметить, что за все время своих полномочий Добкин ни разу не выдвинул ни один законопроект и не выступал во время заседания. Представители других партий потребовали от Оппозиционного блока отставки Добкина.
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