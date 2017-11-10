Блогер: я обіцяв більше не писати про Саакашвілі, але сьогодні він пробив дно

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Винницкой области жители заблокировали колонну военной техники

За словами блогера Mason Lemberg, він не хотів більше торкатись теми подвигів екс-губернатора Михеїла Саакашвілі, але сьогодні останній зробив таку заяву, яка шокувала всіх, - про це інформує видання replyua.net.Так, блогер нагадує, що у «дорослих дядьків» як у сфері бізнесу, так і у сфері політики, є неписане правило – ніколи не займатись війною через дітей. Які б конфлікти не виникали між воюючими кланами, вони не повинні відображатись на дітях. Власне, саме у цьому і полягала основна претензія Арсена Авакова до Петра Порошенка – буцімто затриманням його сина Олександра президент це правило порушив. Не вдаючись у деталі справи навколо Авакова-молодшого, варто зауважити, що правило загалом є правильним. І його в українській політиці переважно дотримуються.Саме тому сьогоднішня історія, коли Саакашвілі почав верещати про затримання в аеропорту його сина, пробиває будь-яке дно. Тобто, цей політик використав власного сина для шантажу і для того, щоб прикрити свій зад. Такого роду маніпуляція здійснюється вже не вперше – наприклад, подібні заяви Саакашвілі робив і перед штурмом кордону в Шегинях. Навіщо це? Щоб підняти масу напередодні повстання? Страшно стає від того, що ця особа, яка прикривається малолітнім сином, могла б очолити політичні процеси в нашій державі, - зауважує блогер.