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Історик: що не кажи, а у Порошенка є порох у порохівниці – він зробив таке, чого від нього ніхто не чекав

Історик: що не кажи, а у Порошенка є порох у порохівниці – він зробив таке, чого від нього ніхто не чекав
За словами історика Павла Правого (Бондаренка), український президент продемонстрував неабиякий характер, і зробив те, чого від нього ніхто не чекав, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Зокрема, як би це вульгарно не звучало, але Бондаренко підкреслює, що в глави української держави є не тільки порох у порохівницях, але і тестикули в штанях. Справа в тому, що президент відреагував на вибрики польської сторони різко, жорстко і рішуче – можна сказати, «викликав на килим» свого варшавського колегу, не страшачись втратити союзника. Пам’ятаєте, як у 2013 році сто сорок вісім народних обранців звернулись до Сейму з проханням визнати трагедію на Волині геноцидом польського народу? До речі, ви не в курсі, головна «патріотка» України тоді це звернення засудила?

Власне, можна скільки завгодно згадувати Януковича і «долар по 8», але факт залишається фактом – навряд чи режим страусового пенькобіжця був кращим, - підкреслює Бондаренко. Нагадаємо, що напередодні польські посадовці зробили низку скандальних заяв на адресу України. Відтак, Порошенко ініціював надзвичайне засідання комітету польського та українського президентів.
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