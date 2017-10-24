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Нусс: альтернативи цьому політику в Україні не бачать

Нусс: альтернативи цьому політику в Україні не бачать
За словами політичного оглядача Павла Нусса, процеси боротьби за владу в Україні доволі таки специфічні. Але це не відміняє факту того, що довіра населення до певного політика чи державного діяча визначається тим, наскільки успішним він виявився на своїй посаді, - про це інформує видання replyua.net.

Так, Нусс наголошує, що українці, по суті, не бачать альтернативи діючому президенту. Наприклад, свіже соціологічне опитування, проведене групою «Социс», показало, що діючий президент очолив рейтинг електоральних симпатій з показником в 16,9%, у той час як Тимошенко здобула підтримку лише 13,5% респондентів. Днем раніше було оприлюднено результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова. За їх даними, Порошенко очолює рейтинг потенційних кандидатів у президенти з показником підтримки в 14,4%. У його найближчого конкурента Юлії Тимошенко показник підтримки – 8,4%.

За словами Нусса, порівнявши результати свіжих опитувань з попередніми, можна констатувати, що підтримка Тимошенко впала як мінімум та 3%, і така динаміка буде зберігатись. Власне, все вищевикладене свідчить про те, що довіра українців до діючого президента продовжує зростати, і альтернативи йому на поточний момент виборці не бачать, - наголошує політолог.
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