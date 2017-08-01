Блогер: от і ще один «заслужений» і «народний» осоромився – пора йому валити «за поребрик»



Олексій Голобуцький у персональному блозі на порталі «Обозреватель» розповідає про чергову розкриту «консерву» із числа українських знаменитостей, -



Так, цього разу свою «ватну» сутність показав Володимир Бистряков – український композитор. У прямому ефірі в Гордона він розповів про те, що «війну почала Україна», «



Здається, це вже цілком прозора тенденція: практично кожен «заслужений», «народний», «лауреат премії ленінського комсомолу» виявляється махровим «ватником» та відвертим коллаборантом. Може, пора їх зібрати та відправити «за поребрик» - з конфіскацією майна, бо вони не соромляться ні брати гроші у Кремля, ні витрачати їх на терористів. Залишати їх всіх у вразливому тилу держави, яка воює, не можна. Тих, хто не продався, можна перелічити на пальцях – Ада Роговцева, Ніна Матвієнко. Крім того, це ще один аргумент на користь того, щоб скасувати ці звання – у всіх мойсеєнок-біликів-лораків-поплавських-повалій. Досить терпіти цю наругу – варто згадати і про безпеку, і про гордість, - наголошує блогер.

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Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції Олексій Голобуцький у персональному блозі на порталі «Обозреватель» розповідає про чергову розкриту «консерву» із числа українських знаменитостей, - інформує replyua.net Так, цього разу свою «ватну» сутність показав Володимир Бистряков – український композитор. У прямому ефірі в Гордона він розповів про те, що «війну почала Україна», « Крим ніхто не анексував, там всі за Росію», «європейські цінності - нісенітниці» та «байдуже, чи будуть в складі України Крим і Донбас».Здається, це вже цілком прозора тенденція: практично кожен «заслужений», «народний», «лауреат премії ленінського комсомолу» виявляється махровим «ватником» та відвертим коллаборантом. Може, пора їх зібрати та відправити «за поребрик» - з конфіскацією майна, бо вони не соромляться ні брати гроші у Кремля, ні витрачати їх на терористів. Залишати їх всіх у вразливому тилу держави, яка воює, не можна. Тих, хто не продався, можна перелічити на пальцях – Ада Роговцева, Ніна Матвієнко. Крім того, це ще один аргумент на користь того, щоб скасувати ці звання – у всіх мойсеєнок-біликів-лораків-поплавських-повалій. Досить терпіти цю наругу – варто згадати і про безпеку, і про гордість, - наголошує блогер.