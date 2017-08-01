валюта
СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Блогер: от і ще один «заслужений» і «народний» осоромився – пора йому валити «за поребрик»

Блогер: от і ще один «заслужений» і «народний» осоромився – пора йому валити «за поребрик»
Олексій Голобуцький у персональному блозі на порталі «Обозреватель» розповідає про чергову розкриту «консерву» із числа українських знаменитостей, - інформує replyua.net.

Так, цього разу свою «ватну» сутність показав Володимир Бистряков – український композитор. У прямому ефірі в Гордона він розповів про те, що «війну почала Україна», «Крим ніхто не анексував, там всі за Росію», «європейські цінності - нісенітниці» та «байдуже, чи будуть в складі України Крим і Донбас».

Здається, це вже цілком прозора тенденція: практично кожен «заслужений», «народний», «лауреат премії ленінського комсомолу» виявляється махровим «ватником» та відвертим коллаборантом. Може, пора їх зібрати та відправити «за поребрик» - з конфіскацією майна, бо вони не соромляться ні брати гроші у Кремля, ні витрачати їх на терористів. Залишати їх всіх у вразливому тилу держави, яка воює, не можна. Тих, хто не продався, можна перелічити на пальцях – Ада Роговцева, Ніна Матвієнко. Крім того, це ще один аргумент на користь того, щоб скасувати ці звання – у всіх мойсеєнок-біликів-лораків-поплавських-повалій. Досить терпіти цю наругу – варто згадати і про безпеку, і про гордість, - наголошує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Супрун заявила о страшной находке в одной из больниц Днепра

Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції
Важное за сутки
01 авг 2017
9484

«Их бомбил Киев»: популярный шоумен назвал Украину виновной в войне на Донбассе и оправдал аннексию Крыма

В интервью журналисту Дмитрию Гордону известный в Украине шоумен и композитор Владимир Быстряков заявил, что Россия не захватывала оккупированный Крым, а военные действия на Донбассе начали именно

01 авг 2017
6651

Блогер: ценителям «встающей с колен» можно порадоваться, Путин поставил свой автограф еще под одним архиважным решением

Украинский блогер и журналист Павло Правый в своем блоге пишет о том, что ценителям «встающей с колен» можно порадоваться, ведь хозяин Кремля, он же президент РФ Владимир Путин вчера подписал закон

Последние новости

Пресс-секретарь Белого дома: Трамп подпишет закон о санкциях, несмотря на задержку

Експерт назвав трюк, який може використати Трамп щоб не підписувати закон про санкції

Блогер: от і ще один «заслужений» і «народний» осоромився – пора йому валити «за поребрик»

Путін вже не зупиниться, – журналіст

Блогер: Путін вже не зупиниться

Ким Ахеджаков: искренне рад вместе с нашим премьером возобновлению перевозок баржами по Днепру

Блогер: покажіть ці фото Тимошенко – це животворящий безвіз

У МЗС України різко прокоментували псевдовибори в анексованому Севастополі

Журналіст розповів, за яких умов США можуть надати Україні летальну зброю

Данилюк висловив сумніви щодо «політичності» справи ГПУ проти нього

Блогер: ось вам «друзі України» в Росії

У Москві суд наклав арешт на майно Вороненкова у справі про шахрайство

Україна і Трамп застосували проти Росії нову дипломатичну зброю – Bloomberg

Портнов анонсував оскарження закриття справи Пашинського

Піонтковський: американці вдарили в саме серце російської політичної системи

Порошенко підписав закон про покарання за жорстоке поводжена з тваринами

Новий скандал: у антимонопольному комітеті заявили про сумнівні знижки Борисполя для МАУ

Експерт: у Кремля немає ніякого плану

Квартири українських військових в Криму почали масово забирати та віддавати силовикам Росії

Саакашвілі заперечив, що він звинуватив Київ у втручанні в американські вибори

 Новости за день