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Нардеп Поляков не з’явився в поліції за електронним браслетом

Нардеп Поляков не з’явився в поліції за електронним браслетом
Народний депутат Максим Поляков проігнорував необхідність прийти до правоохоронців за електронним браслетом, який дозволить стежити за його пересуванням. В зв’язку з цим представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулися до парламентаря з вимогою прибути до Нацполіції Черкащини, як це було встановлено раніше судом, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

У САП також наголосили, що згідно з рішенням суду, Поляков зобов’язаний не відлучатись з Умані та Києва, не попередивши про це та не отримавши відповідний дозвіл від слідчого, прокурора та суду. Також нардеп зобов’язаний повідомляти зазначених посадовців про зміну свого місця проживання.

Прибути до поліції в Черкаській області Поляков мав ще 22 липня. Однак політик не виходив на зв’язок, а його захисники повідомили в телефонному режимі детективами НАБУ, що Поляков не збирається виконувати ухвалу, окрім тієї частини, яка стосується внесення застави та утримання від підтримування зв’язків з визначеними судом особами. Захисники народного депутата зазначили, що своє рішення політик пояснює тим, що вважає ухвалу «неконституційною».
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