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Муждабаєв: це «кіно» мають побачити всі українці - «друг» Гужви здав його повністю (відео)

Муждабаєв: це «кіно» мають побачити всі українці - «друг» Гужви здав його повністю (відео)
Журналіст та громадський діяч Айдер Муждабаєв на власній сторінці в Фейсбук поділився відеозаписом, який ще глибше висвітлює ту роль, яку відігравав журналіст Ігор Гужва у підриві інформаційної безпеки України, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Так, блогер поділився відеозаписом «круглого столу», на якому зібрались профільні російські пропагандисти. Захід, який відбувся в м. Сімферополі, отримав гучну назву: «Україна – Крим – Росія: про що мовчать ЗМІ?». Як зауважує Муждабаєв, це «кіно» повинні побачити всі українці. Зокрема, один із головних ненависників України, головний редактор сайту «Україна.Ру», прямо розповів про ту роль, яку Ігор Гужва грав у знищенні української державності.

Муждабаєв наголошує, що вся ця інформація прозвучала настільки прямо і з вуст настільки «знаменитого» персонажа, що говорити про свободу слова, незалежність, незаангажованість та інші міфічні журналістські стандарти видання «Страна.юа» просто смішно. Варто сильно постаратись, щоб уявити собі більш відверте зізнання у диверсійному і шкідницькому характері діяльності Гужви на українському медіа ринку, - зазначає блогер. Нагадаємо, двома днями раніше головного редактора видання «Страна.юа» Ігоря Гужву заарештували за вимагання.

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Муждабаєв: це «кіно» мають побачити всі українці - «друг» Гужви здав його повністю (відео)

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