Блогер: Боровик-зрадник засвітився на російському телебаченні

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Блогер під ніком Джон Сміт ділиться думками з приводу одного із найгучніших українських «реформаторів», - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.Так, блогер зауважує, що завжди ставився до Олександра Боровика з певною настороженістю. Якщо прослідкувати за його «кар’єрою» в Україні зараз, будучи озброєним здоровим глуздом і логікою, а не емоціями, то можна помітити багато цікавих деталей. Зокрема, широкий загал вперше почув про Боровика тоді, коли він доволі вміло «гнав хвилю» на уряд – мовляв, Яценюк і його підлеглі не дають таким чудовим реформаторам як він працювати. Деякі «експерти в банківській сфері» переконували громадськість в тому, що не варто втрачати такий шанс, адже Боровик – «професіонал, знаний у всьому світі», «хвилина часу якого коштує мільйон».Потім була «зупинка» в оточенні Саакашвілі, який його активно просував на посаду мера Одеси – і тут не вийшло. Пару тижнів тому прозвучала інформація про те, що Боровик може втратити українське громадянство, бо так і не відмовився від німецького паспорта. Але вчора був абсолютний пік «кар’єри» Боровика – він вигулькнув на російському телебаченні. Там він, представившись українським реформатором, розповів про повний провал нашої держави на шляху реформ. Напевне, коментарі зайві, - наголошує блогер.