Блогер: ось чому «Страна.юа» не ЗМІ, а смердюча агітка

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Блогер Сергій Марченко на простому прикладі пояснює чому видання «Страна.юа» не можна віднести до ЗМІ, - про це інформує новинний інтернет-портал replyua.net.Так, блогер розповідає про одну зі статей видання, яка носить промовисту назву «Робота фізична у нахиленій позиції». Автором цього опусу значиться Анастасія Рафал. Знайти таку журналістку у відкритих джерел не вдалось, можливо, це псевдонім. Сама стаття присвячена пошукам роботи закордоном, написана грамотно, опитано нормального експерта. Щоправда, поруч із справжнім спеціалістом опитали і «мегаекономіста» Охріменка, але ж ніхто не досконалий. Також є вирізка вакансій, які підбирались за незрозумілим принципом – скрізь шукають виключно різноробочих. Якщо переглянути будь-який сайт для пошуку роботи закордоном, то поряд з різноробочими можна знайти програмістів, дизайнерів, інших висококваліфікованих робітників.Але «Стране.юа» об’єктивність не потрібна. А потрібне враження, що українці – бездарності, від яких закордоном потрібна виключно фізична праця – мовляв, ні на що інше вони нездатні. Оце і є принцип роботи такого видання: 80% написати як є, а 20% - як того вимагає редакційна політика, - зауважує блогер.