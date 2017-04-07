У МЗС України різко прокоментували удар США по Сирії

Використання будь-яких різновидів хімічної зброї, яка являється зброєю масового ураження, являється кричущим порушенням міжнародного права та військовим злочином. Про це повідомляється у офіційному зверненні Міністерства закордонних справ України у п’ятницю, 7-го квітня, передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, всі особи, які причетні до вчинення хімічної атаки у Сирії, мають бути притягнуті до відповідальності. Також у зовнішньополітичному відомстві України наголосили, що якщо винуватця залишати без покарання, то це створює великий ризик для міжнародної безпеки, оскільки він являється загрозою для всього світу.
«Постійне блокування Російською Федерацією роботи Ради безпеки ООН являється неприпустимим порушенням та має отримати належну оцінку. Спонсори та ті особи, які покривають злочин урядових військ Сирії, також мають нести відповідальність за застосування зброї масового враження. Наголошуємо, це призвело до жертв серед мирного населення», - зазначається у тексті заяви. В той самий час в українському МЗС наголосили, що дії США мають бути підтримані, оскільки вони спрямовані на подальше застереження військових злочинів режиму Асада.