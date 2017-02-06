Комбат прокоментував заяву Качинського щодо Бандери

В інтерв’ю ЗМІ керівник добровольчого руху ОУН, комбат Микола Коханівський висловив переконання, що висунувши вимоги щодо відмови української влади від героїзації Степана Бандери свідчить про те, що в Польщі ще й до сьогодні зберігаються шовіністичні позиції, передає replyua.net.
«Це суто шовіністична заява. Так само ми могли б порадити польській стороні виключити зі своєї історії Плісудського чи будь-кого зі своїх королів. Те, про що говорить Польща, є цілком неприпустимим та підтверджує збереження там шовіністичних позицій. Безумовно, ми на таке маємо реагувати. Це свідчить про мінуси. Зараз, коли ми воюємо з Москвою, Варшава ще й намагається нас звинуватити в історичних питаннях, відчувши певну слабкість», - заявив очільник руху ОУН.
Зовсім недавно нинішній президент Польщі Анджей Дуда заявив, що якщо Київ зацікавлений у збереженні в подальшому добрих стосунків з Варшавою, то він повинен відмовитися від політики героїзації ОУН та УПА, зокрема від визнання їх організаціями, які вели боротьбу за незалежність держави в часи Другої світової війни. На переконання Дуди, минулі події накладають досить значний відбиток на польсько-українські відносини.