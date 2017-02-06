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Марчук оцінив можливість припинення війни на Донбасі за життя Путіна

Марчук оцінив можливість припинення війни на Донбасі за життя Путіна
Завершення війни на Донбасі і повернення Києву окупованих територій доти, доки живий російський президент Володимир Путін навряд чи можливо. Як повідомляє replyua.net, таке переконання в інтерв'ю ЛІГА.net озвучив колишній голова українського уряду Євген Марчук. «Росія в цьому не зацікавлена, оскільки після припинення військових дій стане актуальним питання стосовно відповідальності за цю територію», - зазначив він.

Більше того, Марчук зазначив, що на повне повернення Донбасу під юрисдикцію України на умовах 2012-2013 років Кремль не дасть згоди, а забирати ці території собі у Кремлю не було наміру, розповів Марчук. «Російська влада зацікавлена у палаючому анклаві на території України до тих пір, поки Київ не зробить заяву, що назавжди відмовляється від курсу в НАТО і Євросоюз», - вважає політик.

Раніше Марчук наголосив, що, згідно світовому досвіду військових конфліктів, можна зробити висновок про наближення України до болючого етапу, який передбачає поступки з боку Києва. При цьому політик переконаний, що в даному випадку мова не йде про досягнення компромісу з терористами, лідерами невизнаних республік та Росією.
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