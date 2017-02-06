Якщо Україна не забуде про Бандеру, то до Європи не увійде - Качинський

Розвиток в Україні ідеології Степана Бандери може серйозно нашкодити країні у її планах щодо вступу в Європейський союз. Про це розповів лідер керівної польської партії «Право і Справедливість» Качинський Ярослав, пише видання «Do Rzeczy», передає replyua.net.
«Ми не можемо погоджуватися протягом багатьох років, щоб на території України був культ людей, які спричинили геноцид польського народу», - сказав він. За словами Качинського, Україна перевершила Німеччину в жорстокості проти народу Польщі. «Простіше кажучи, це право вибору українського народу. Я чітко та зрозуміло дав знати пану Петру Порошенку, що з Бандерою Україна не увійде до Європейського союзу. Це для мене справа особистого характеру. Ми тривалий час терпіли, але всьому приходить кінець», - наголосив польський політик.
Раніше повідомлялося, що Ярослав Качинський поставив під сумніви відносини між Польщею та Україною через трактування українськими експертами історії України. Зокрема, його чіпляє позиція українського народу щодо значення УПА та ОУН. Як відомо, питання впровадження для України безвізового режиму було відкладено на початок весни 2017 року. За словами експертів, це спричинено підвищеним ризиком неконтрольованої міграції.