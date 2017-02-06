Депутат від БПП розповіла, коли можуть ввести воєнний стан

Представниця БПП у ВР Ірина Луценко заявила, що у зв’язку з ескалацією військових дій на Донбасі може бути введений воєнний стан, передає replyua.net. У тому числі, підставою для подібного рішення може стати тривале загострення через постійні обстріли, наслідком чого може стати екологічна та гуманітарна катастрофа, а також рішення російської влади про наступ на всіх фронтах.
Луценко підкреслила, що ситуація в Авдіївці є локальною, і українські військові її втримали. На переконання депутата, в Москві усвідомили здатність ЗСУ гідно давати відсіч. Нардеп переконана, що у порівнянні з Дебальцевим та Іловайськом зараз ситуація зовсім інша. «Для евакуації населення все було готове: підтягнулися війська, організували ЗСУ. Тобто, машина працює, тепер потрібно дивитися за розвитком ситуації. Подібний варіант цілком імовірний», - зробила висновок народний депутат.
Як уже повідомлялося, очільник Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив про початок проведення владою робіт, спрямованих на відновлення важливих об’єктів міста Авдіївка, які були зруйновані чи пошкоджені внаслідок інтенсивних обстрілів.