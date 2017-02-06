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Сироїд звинуватила Київ у намаганні зняти з Росії відповідальність за війну на Донбасі

Сироїд звинуватила Київ у намаганні зняти з Росії відповідальність за війну на Донбасі
Заступник голови ВР Оксана Сироїд вважає, що торгівля України з окупованими територіями Донбасі не припиняється завдяки сприянню цьому Банкової, через що у російської влади є можливість заперечувати, що вона так чи інакше причетна до військового конфлікту у Донецькій та Луганській областях, передає replyua.net. Віце-спікер українського парламенту переконана, що зараз в інтересах чинної влади знищити лінію конфлікту в районі проведення бойових дій та зробити так, щоб Росія, руками українців, була звільнена від будь-якої відповідальності за протистояння на Донбасі. В такому разі, переконана Оксана Сироїд, Кремлю не буде потрібно шукати підстав для виправдань.

«Зараз керівник Міністерства з питань окупованих територій, разом зі своїми заступниками, вирішили зректися того, що Росія – це окупант і повинна відповідати за свої злочини. Можна сказати, що це - зрада всього українського народу!», - вважає парламентар.

На її переконання, торгівля Києва з бойовиками невизнаних республік сприятиме зміцненню останніх, через добровільне надання коштів. Адже отримуючи гроші завдяки торгівлі з Україною, бойовики витрачають їх на нову зброю, а пересічним людям на окупованих територіях дістається лише незначна їх частина, наголосила Сироїд.
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