Україні вдалося суттєво наростити військову потужність за період існування Мінських домовленостей – експерт

В інтерв’ю ЗМІ політолог Олександр Леонов заявив, що Росія хоче всім довести недієздатність Мінських домовленостей, тому робить все, аби їх переглянули, передає replyua.net. З цією метою очільник Кремля Володимир Путін дав наказ створити провокації в Авдіївці, аби ситуація на Донбасі загострилася. На переконання експерта, тепер російська влада прийняла рішення про зміну тактики і знову намагається показати на весь світ «страждання мирних мешканців Донбасу». Леонов наголосив, що, ведучи бої з терористами, українська армія не застосовує найближчі резерви В той же час ворогові доводиться залучати всіх бойовиків та кадрових військових РФ. Політолог підкреслив, що оприлюднені ним дані не є секретними, вони є у російських ЗМІ.
За словами Леонова, якщо уважно прочитати радикальні видання Росії, зокрема, того ж Гіркіна, то вкрай популярною у них є теза про «зраду» стосовно того, що Москва припинила активні бойові дії на Донбасі та дала Києву час на відновлення своєї армії, яка була спеціально розвалена багато років тому.
Експерт додав, що протягом двох років українська влада використовувала Мінські домовленості для нарощування потужностей армії, і тепер у неї є нагода висувати свої вимоги, навіть якщо союзники на Заході цього не підтримають.