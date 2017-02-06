валюта
СпецтемаПрезидент США прокомментировал разговор с Петром Порошенко

Україні вдалося суттєво наростити військову потужність за період існування Мінських домовленостей – експерт

Україні вдалося суттєво наростити військову потужність за період існування Мінських домовленостей – експерт
В інтерв’ю ЗМІ політолог Олександр Леонов заявив, що Росія хоче всім довести недієздатність Мінських домовленостей, тому робить все, аби їх переглянули, передає replyua.net. З цією метою очільник Кремля Володимир Путін дав наказ створити провокації в Авдіївці, аби ситуація на Донбасі загострилася. На переконання експерта, тепер російська влада прийняла рішення про зміну тактики і знову намагається показати на весь світ «страждання мирних мешканців Донбасу». Леонов наголосив, що, ведучи бої з терористами, українська армія не застосовує найближчі резерви В той же час ворогові доводиться залучати всіх бойовиків та кадрових військових РФ. Політолог підкреслив, що оприлюднені ним дані не є секретними, вони є у російських ЗМІ.

За словами Леонова, якщо уважно прочитати радикальні видання Росії, зокрема, того ж Гіркіна, то вкрай популярною у них є теза про «зраду» стосовно того, що Москва припинила активні бойові дії на Донбасі та дала Києву час на відновлення своєї армії, яка була спеціально розвалена багато років тому.

Експерт додав, що протягом двох років українська влада використовувала Мінські домовленості для нарощування потужностей армії, і тепер у неї є нагода висувати свої вимоги, навіть якщо союзники на Заході цього не підтримають.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Информация проверена почти на 100%: Тимошенко использовала свои две минуты с Трампом, чтобы облить грязью Украину

Срочно: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей
Важное за сутки
05 фев 2017
24406

Информация проверена почти на 100%: Тимошенко использовала свои две минуты с Трампом, чтобы облить грязью Украину

Известный украинский политический эксперт Тарас Черновил на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что благодаря западным партнерам появилась информация, которую нужно еще тщательно

05 фев 2017
21133

Савченко призналась, что её хотели завербовать в российской тюрьме

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» рассказала о своих президентских амбициях, а также прокомментировала распространённое среди украинцев мнение о том, что она

Последние новости

У ДСНС розповіли про ситуацію в Авдіївці

Карл Волох: Путин оказался хитрее, чем мы предполагали, подкуп западных политиков не дешевая забава

Блогер: росіяни регочуть з нашого символу, бо їхня планка культурного розвитку – це «анальні кульки»

Президент США назвав Іран «головною терористичною державою»

Початок тижня ознаменувався подорожчанням нафти у світі

ФБР закликали до початку розслідування імовірності зв’язків Трампа з Кремлем

Журналіст: «Укрзалізниця» ніколи не мала доступу до військових вантажів та зброї

У Польщі закликали Київ та Варшаву до примирення

Нусс: мировые лидеры опять заговорили об Украине

Партизани Луганської області зізналися в убивстві Анащенка

Муждабаев: пар подпирает, дальнейшего обострения волны коррупции народ может и не выдержать

Манн: не Трамп и не лидеры ЕС, а только сильная экономика может вернуть Украине потерянное

Журналіст розповів про роботу бойовиків у розстріляній Авдіївці

Эксперт: Трамп уже договорился с Путиным, Донбасс будет возвращен Украине, Крым останется русским

Трамп і Столтенберг провели розмову відносно України

МЗС Німеччини: у адміністрації Трампа шукають стратегію для зближення з Москвою

Україні вдалося суттєво наростити військову потужність за період існування Мінських домовленостей – експерт

Рахунки українців за опалення вдвічі більше, аніж у громадян США – експерт

Журналіст спрогнозував серйозний конфлікт між Росією та Білоруссю

Кремль використав Авдіївку як ще один привід «злити» терористів – блогер

 Новости за день