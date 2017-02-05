Савченко заговорила про президентство

Народний депутат Надія Савченко зазначила, що якщо буде необхідно, то вона готова бути президентом України, повідомляє replyua.net з посиланням на Українську правду.
В недільному телевізійному ефірі каналу «112» Савченко відповіла на питання журналіста про те, чи є в неї амбіції зайняти президентське крісло. Колишня бранка Російської Федерації зазначила, що питання залежить не від її «хочу», а від необхідності зробити такий крок. Савченко наголосила,що великого бажання у неї немає, так як це дуже важко і дуже відповідально. Однак нардеп зауважила, що її позиція незмінна і тому, якщо в народу буде бажання бачити її президентом, то вона готова це зробити. В той же час Савченко, відповідаючи на питання, чи має бути наступний глава держави диктатором, допустила, що таке можливо. Крім того, вона додала, що в момент перебування в російському ув’язненні, тамтешня спецслужби намагалися її завербувати.
Нагадаємо, що нещодавно Савченко заявляла, що повернення Криму можливе виключно після того, як вдасться взяти під український контроль окуповані території Донбасу. Що ж стосується президента Петра Порошенка, то його вона сприймає ворогом українського народу, а з ворогом, підкреслила Савченко, вона буде боротись всіма можливими методами в межах правового поля.