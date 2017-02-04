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Саакашвілі заговорив про дострокові вибори та майбутнє об’єднання з іншими політсилами

Саакашвілі заговорив про дострокові вибори та майбутнє об’єднання з іншими політсилами
Колишній очільник Одеської обласної адміністрації Міхеїл Саакашвілі поділився своїми планами на українське політичне майбутнє на своїй сторінці в Фейсбук, повідомляє replyua.net.

Саакашвілі повідомив, що сьогодні, 4 лютого, він зустрівся з представниками антиолігархічних політичних сил. Зокрема мова йде про ДемАльянс та Самопоміч. Зустріч відбулась у Львові, від ДемАльянсу був присутній Василь Гацько, а Самопоміч представив львівський керманич Андрій Садовий. Метою зустрічі, як зазначив Саакашвілі, було обговорення подальшої співпраці та боротьби за дострокові вибори до Верховної Ради, а також прийняття оновленого виборчого законодавства. Крім того, колишній голова Одеської ОДА заявив про вже проведену з такою ж метою зустріч з Анатолієм Гриценком та анонсував в майбутньому подібні зібрання і з іншими представниками «патріотичних демократичних сил».

Нагадаємо, що раніше Міхеїл Саакашвілі заявляв про створення нової політичної сили «Рух нових сил», яка, за його словами, візьме собі за мету покласти кінець керуванню країною олігархічними політичними об’єднаннями.
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