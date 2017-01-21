Муждабаев: украинских политиков, побывавших на инаугурации Трампа, нужно расстрелять

Айдер Муждабаев прокомментировал участие украинских политиков в инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, - передает replyua.net.
Журналист пишет: «Украинских политиков, заплативших бешеные деньги за право стоять вблизи Трампа, нужно одеть в бронежилеты, которого они не купили для фронта, и расстрелять».
Как сообщалось ранее, делегацию Украины представил в Вашингтоне Валерий Чалый, посол Украины в США. Также на инаугурации побывали депутаты Верховной Рады Украины Борислав Береза и Александр Вилкул, Михаил Саакашвили, а также Сергей Кивалов. Выяснилось, что приглашение на церемонию инаугурации обошлось каждому из них по 25 000 долларов США. Украинский блогер Сергей Таран назвал участие украинских политиков в этом мероприятии «двузначным» - еще не так много времени прошло с момента, когда они точно так же стояли на инаугурации в Москве. С другой стороны, по его мнению, украинскому политикуму все еще не хватает единой и сильной позиции.