No comment: украинский генерал оценил предложение Савченко сдать Крым РФ

В интервью украинским СМИ Дмитрий Уманец, являющийся генерал-лейтенантом запаса, назвал совершенно недопустимым заявление нардепа Надежды Савченко о том, что Киеву следует сдать России Крым для достижения мира на оккупированном Донбассе, передает replyua.net.
«No comment». Здесь неуместны никакие комментарии. Если мы решим отказаться от Крыма, это будет означать возможность в будущем отказаться от Донбасса, затем - от Днепра, Харькова и Киева. Будучи военным человеком, я не знаю, как это вообще можно оценить. Я уверен, что такие заявления совершенно неуместны», - отметил генерал. В ответ на вопрос журналиста о том, каких целей хочет добиться Савченко и заинтересована ли она вообще в прекращении военных действий на Донбассе, Дмитрий Уманец отметил, что хотя парламентарий и отстаивает положительные идеи, но она видит их реализацию с использованием странных методов. Эксперт подчеркнул, что украинские власти, можно сказать, добровольно отказались от полуострова, не совершив ни одного сопротивления.
Как известно, на днях нардеп Надежда Савченко озвучила очередное скандальное заявление, согласно которому Украина на некоторое время должна отказаться от всех претензий относительно Крыма для того, чтобы на Донбассе прекратились военные действия.