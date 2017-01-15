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Сазонов: Савченко своим высказыванием превзошла всех

Сазонов: Савченко своим высказыванием превзошла всех
Политический обозреватель на своей странице в Facebook прокомментировал недавнее заявление народного депутата Украины Надежды Савченко, прозвучавшее во время ее выступления по телевидению.

Вчера в эфире телеканала «NewsOne» политик завяла, что единственное, что объединяет украинцев – это материальные блага. Такой вывод, по ее мнению, следует из условий жизни украинского народа – бедный народ един лишь в стремлении получить материальные блага. Она сообщила, что сожалеет, но сегодня украинский народ настолько захудалый и обедневший, что его не спасут никакие духовные ценности или культура. Она отметила: «Такого рода ценности нас давно не объединяют. Мы едины за счет холодильника и кошелька».

Кирилл Сазонов на этот счет написал: «Надежда Савченко сказала это про народ, который дал целые батальоны добровольцев, а волонтеры стали просто феноменом по количеству и эффективности работы. Я думал, что покойного Чечетова по глупости заявлений никто не превзойдет. Но у Юлии Владимировны был козырь в рукаве».
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Горячая тема: Муждабаев: поющие проститутки из Украины развлекают оккупантов с выездом на дом (ВИДЕО)
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