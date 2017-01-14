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Савченко назвала єдину складову об’єднання українців

Савченко назвала єдину складову об’єднання українців
В прямому ефірі телеканалу NewsOne нардеп Надія Савченко заявила, що наразі об’єднання українців завдяки культурі чи духовним цінностям не є можливим, повідомляє replyua.net. На думку політика, в умовах тотального зубожіння населення лише матеріальні блага здатні стати основою, завдяки якій відбудеться єднання громадян. Окрім цього, Надія Савченко зазначила, що зараз, коли люди стомилися від постійних наклепів, внаслідок чого починається активне обговорення одне одного, необхідно зупинити вибір на тому, чого потребують всі.

«На жаль, наразі наш народ настільки схуднув та збіднів, що ніякі культурні цінності або культура не здатні нас врятувати, вони нас не об’єднають. Єдине, що навколо чого ми ще можемо об’єднатися – це холодильник та гаманець», -заявила Савченко.

Раніше Павло Жебрівський, який очолює Донецьку область, видав розпорядження, згідно з яким усі без винятку працівники облдержадміністрації повинні розмовляти виключно українською мовою під час виконання своїх службових обов’язків. За словами Жебрівського, минулого року Донецька ОДА двічі організовувала курси ділової української мови для працівників облдержадміністрації. Згодом вони мали можливість перевірити свої знання під час написання радіодиктанту національної єдності. Передбачається, що поточного року адміністрація Донецької області започаткує для своїх працівників курси вивчення англійської мови.
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