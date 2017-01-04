валюта
СпецтемаВ России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)

Украинцев ожидает год просветления и «потеря» Порошенко – политолог

Украинцев ожидает год просветления и «потеря» Порошенко – политолог
Весьма пессимистичный прогноз для Украины на наступивший год на своей странице в соцсети Facebook предложил политолог Александр Кочетков, передает replyua.net. В частности, считает он, как простые украинцы, так и олигархи будут ощущать значительную нехватку денег. Кроме того, политолог не исключает ухода Петра Порошенко с должности президента уже до конца 2017 года. По утверждению Кочеткова, нынешний год станет годом, когда произойдет «всеобщее отрезвление». Эксперт подчеркнул, что до конца года в Украины появится шанс выйти из «постсовка».

«На сегодняшний день в разных регионах страны власти начали искать самостоятельно выход из сложившейся ситуации. Киев, например, держит контроль над многими регионами только благодаря существующей договоренности между олигархами», - считает Кочетков. По этой причине, продолжил он, есть все основания говорить о досрочных выборах в парламент, в ходе которой СМИ станут местом активного проведения политсилами активной предвыборной кампании. Единственное, что может стать на пути досрочных выборов в Верховную Раду – это выборы президента. «Я уверен, что президента Порошенко в 2017 году мы потеряем», - подчеркнул Кочетков.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)
Важное за сутки
04 янв 2017
12514

Портников: Российские доноры дали понять Путину, что Крым – это слишком дорогое удовольствие

Известный украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что под занавес 2016-го года руководство Татарстана, который является одним из самых мощных

03 янв 2017
8655

Блогер: Пинчук оказался вторым после Кломойского олигархом, которому перекрыли подсос из бюджета

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Павло Правый на cвоей странице в соцсети Facebook обращает внимание своих подписчиков на то, что, как только к очередному «бизнесмену», что еще

Последние новости

Филарет: Украинская церковь не поддерживает войну, но поддерживает украинских воинов, которые борются за мир

Користувачі мереж знайшли російську копію французької "подружки" Путіна

Правоохоронці Анкари знайшли «російський слід» у справі розстрілу в нічному клубі

Эксперту: Трампу придется прилагать усилия, доказывая, что он не «пророссийский»

У столичному супермаркеті полиця з товарами привалила людину (ФОТО)

В авторитарній Росії користуються слабкістю західних демократій – Die Welt

Порошенко розчерком пера позбавив нардепів права впливати на призначення чи звільнення суддів

Тиллерсон готов отказаться от бизнеса ради должности госсекретаря США

Голова районної ради Чернігівської області загинув у ДТП

Украинским студентам теперь придется бороться за стипендии

Рабинович о перезахоронении Олеся: Не нужно делать из Украины всеобщее кладбище

Фесенко пояснив, чого очікувати від Путіна цього року

НАБУ почало розслідування щодо листів Онищенка

Ізраїльського військового, який пристрелив терориста, визнали винним

Не только морозы: украинцев ждут и другие погодные сюрпризы

У Києві на Різдво організують благодійний обід

Полузащитника «Динамо» обокрали во время поездки в Парагвай

Полторак: Ракетні стрільби на півдні України будуть регулярними

Подробности трагедии в Сумах: дом взорвал психически больной мужчина

СМИ США: Трампа могут подвергнуть импичменту из-за России

 Новости за день