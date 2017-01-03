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Сазонов рассказал, когда Лещенко станет интересен как политик

Сазонов рассказал, когда Лещенко станет интересен как политик
Кирилл Сазонов прокомментировал недавние заявления депутата Верховной Рады Украины Сергея Лещенко и его политическую невозмутимость по поводу сомнений общественности об источниках доходов, позволивших приобрести дорогую недвижимость в центре Киева, - передает replyua.net.

Сазонов сообщает: «112» канал транслирует Лещенко. Не про квартиру, а так вообще о политике. Это чтобы нас вырвало все-таки, или есть другая причина? Я вот так со старта другой не вижу. Лещенко мне будет интересен, когда уже в СИЗО расскажет правду про квартиру и зарплату от Григоришина».

Также блогер подчеркивает: «Три часа допрашивали израильского премьера Нетаньяху. Обвиняют в коррупции - мол, бизнесмен подарил ему дорогой костюм. Я вас умоляю, у нас тут народному депутату непонятно кто квартиру в центре Киева подарил и ничего – НАБУ молчит, профессиональные борцы с коррупцией отвернулись. Никаких последствий. Странная эта израильская прокуратура. А можно скинуться и их всех нанять поработать годик в Украине?».
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