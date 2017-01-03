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Сазонов: в истории с Пашинским нет ничего странного

Сазонов: в истории с Пашинским нет ничего странного
Украинский блогер на своей странице в Facebook прокомментировал инцидент, произошедший с депутатом Верховной Рады Украины Сергеем Пашинским и реакцию на нее общественности, - передает replyua.net.

Сазонов сообщает: «Ведущая телеканала «112» дозвонилась красивой девушке, народному депутату Ирине Сусловой и поинтересовалась у нее, возможно ли политическое давление на следствие в деле Пашинского? А я ржу у телевизора. На кого давление? На Арсена Авакова давление? На Юрия Луценко давление? Да, возможно. Политическое давление возможно. Но в ответ может прилететь политическая пизд...лина. И политический посыл нах. Не те ребята, чтобы на них давить. И, я подумал, это хорошо. Это очень правильно, когда министр МВД и Генпрокурор имеют репутацию людей, на которых давить очень рискованно. Так и должно быть. Это наша страховка от диктатуры. Ну а остальное – зависит от нас. Потому, что не политики определяют нашу жизнь, а наоборот. Мы выбираем, кому на время доверить управление страной».

Также Сазонов пишет, что общественность зря столько внимания уделяет этой истории с Пашинским – вместо этого нужно интересоваться теми, кто каждый день дарит нам мирную жизнь, а сам ходит под пулями и минами. Блогер подчеркивает: «Мне интересно, у них тепло? Они сыты? Чего не хватает? Может что-то нужно? Ребята, мы о вас помним каждую секунду. Но поскольку о Пашинском пишет каждый второй в Фейсбуке, я тоже выскажусь. Не нужно долго рассуждать о мерах необходимой самообороны. Нормальный мужчина в таких ситуациях всегда наказывает тех, кто оскорбил его женщину».
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