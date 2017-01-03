Чалый ожидает, что Трамп предоставит Украине летальное оружие

Вполне возможно, что приход к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа и его администрации будет способствовать увеличению шансов Украины на получение Киевом летального оружия. Как передает replyua.net, подобную точку зрения в интервью изданию «Укринформ» озвучил Валерий Чалый, занимающий должность украинского посла в США. По его словам, Вашингтон ранее оказывался предоставлять Украине летальное оружие из-за занимаемой позиции Барака Обамы. Но после того, как состоится официальная церемония инаугурации Трампа, «есть шанс, что на этот вопрос посмотрят по-новому».
Стоит отметить, что недавно действующим президентом США Бараком Обамой был подписан закон об американской оборонной политике. Им, в частности, предполагается увеличение для Украины суммы предоставляемой финансовой помощи до 350 миллионов долларов. Как известно, со стороны официальных украинских властей много раз поступали обращения к партнерам в странах Запада касаемо оружия, которое бы помогло вести эффективную борьбу с российской агрессией. В свою очередь, американский посол в Украине Мари Йованович утверждала, что для США самым основным заданием является поставка в Украину нелетального вида вооружения.