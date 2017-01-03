Порошенко розповів про вагомий вклад України та США

З того часу, як Україна отримала офіційну незалежність, Сполучені Штати являються надійним та важливим стратегічним партнером як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій. Про це заявив президент України Петро Порошенко у своєму привітанні з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та США, повідомляє replyua.net.
«За ці роки нам вдалося побудувати дійсно надійні та міцні демократичні відносини зі Сполученими Штатами. В рамках цих відносин Америка продовжує вносити вагомий вклад в розвиток України як незалежної держави. США являється ключовим стратегічним партнером у розвитку економіки та зміцненні обороноздатності України», - йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті глави держави.
Також Порошенко зазначив, що Україна стала головним учасником у зміцненні глобальної стабільності та режиму утримування ядерного потенціалу. «Коли Україна відмовилася від третього за розміром у світі ядерного потенціалу, вона заклала міцний фундамент у передових умовах міжнародної безпеки. Це було не просте рішення для нашої держави. Проте ми довірилися гарантіям безпеки міжнародних партнерів. В першу чергу це були США», - наголосив глава держави.