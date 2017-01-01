В СНБО указали на самое важное достижение сил АТО в 2016 году

Секретарь СНБО Александр Турчинов определил важнейшее за трехлетний период войны достижение украинских военных. По его словам, Киев не уступил пророссийским террористам на оккупированных территориях Донбасса ни одного метр земли передает replyua.net.
В сообщении Турчинова подчеркивается, что минувший 2016 год для всех был крайне сложным, как для самой Украины, так и для ее граждан, в особенности, для военнослужащих, защищающих даже в эти дни, когда вся Украина празднует новогодние праздники, свою родину от врага, ведущего сильную и жесткую агрессию. «В 2016 году, впервые за три года военных действий, ни один метр нашей земли не перешел под контроль агрессора. Напротив, мы их выталкиваем с украинской территории шаг за шагом. И это всего лишь начало. В 2017 году мы получим желаемую победу, которая станет подтверждением нашей единой позиции и непрекращающегося роста мощи украинского государства», - сказано в тексте сообщения.
Кроме того, Турчинов обратился со словами поздравления ко всем гражданам Украины и пожелал им новых достижений и ярких событий, а также как можно больше положительных эмоций.