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Мінсоцполітики про стипендії у 2017 році

Мінсоцполітики про стипендії у 2017 році
У 2017 році соціальні стипендії студентів вищих навчальних закладів будуть становити від 1-ї до 2-х тисяч гривень. Про це йдеться у повідомленні міністра соціальної політики Андрія Реви, повідомляє прес-центр міністерства, передає replyua.net.

«Студенти-сироти, та студенти, які залишилися без батьківського піклування будуть отримувати соціальні стипендії від 1000 до 2000 гривень. Різниця у розмірі буде залежати від певних умов», - зазначив він. Водночас Рева зауважив, що у навчальних закладах першого та другого рівні акредитації розмір соціальної стипендії буде починатися від 750 гривень щомісячних виплат. Міністр наголосив, що для отримання таких стипендій всі визначені студенти мають подати заяви до адміністрації своїх навчальних закладів до кінця лютого наступного року.

«У тому випадку, якщо студенти будуть звертатися з заявами вже після 1-го березня, то відповідно і стипендії вони будуть отримувати з місяця звернення», - відзначив Рева. Як повідомлялося, 28-го грудня під час засідання уряду було прийнято рішення про збільшення мінімальної стипендії для вищих навчальних закладів у розмірі 1100 гривень, а розмір підвищеної стипендії – 1600 гривень.
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