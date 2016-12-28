Сазонов: еще одна неудобная правда для Сергея Лещенко

Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook пишет о том, что в этот раз депутату Верховной Рады Украины придется действительно долго объяснять причины своего выбора представителя его интересов в суде – им оказался Роман Васильняк. Блогер сообщает: «Як невдобно получилось... А я еще обвинял грантоедов в соглашательстве... да они ангелы в сравнении со своим Вождем», - передает replyua.net.
Информация, которую прокомментировал Сазонов, была обнародована сегодня Сергеем Ивановым. Он сообщил, что после обнародования определения суда в деле Лещенко против Мартыненка, обратил внимание на то, кто выступал представителем Лещенко в суде – выяснилось, что им оказался Роман Васильняк. Именно этот человек на выборах в 2012 году был членом ОИК в ОИО No 221 от партии «Русский блок», запрещенной судом в 2014 году – эта информация доступна на сайте Центральной избирательной комиссии.
Иванов пишет: «Когда я писал в прошлом месяце статью «Русские следы» о том, что Лещенко содействует возвращению в Украину людей Могилевича и сотрудничает с Григоришиным, я еще не знал, насколько я прав».