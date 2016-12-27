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Доник: надо не радоваться событию, а проводить следственные действия

Доник: надо не радоваться событию, а проводить следственные действия
Волонтер и блогер Роман Доник прокомментировал сегодняшнее сообщение об освобождении двух «пленниц» террористов Донбасса, произошедшее при содействии Надежды Савченко, - передает replyua.net.

Доник пишет: «Сегодня Савченко заявила, что ей были переданы две женщины, которые удерживались в плену у террористов Донбасса. Эти две полуватные дамочки больше похожи на двух подельниц сепаратистов – одна является любовницей боевика, приехавшей к нему, а у другой все родственники живут на оккупированных территориях Востока Украины. Кроме того, вторая освобожденная «пленница» ранее работала судьей и симпатизирует боевикам». Блогер подчеркивает: «Этому «героическому» поступку Савченко нужно не радоваться – его нужно расследовать».

Напоминаем, что сегодня другой украинский блогер – Александр Олешко писал о том, что выяснилось, что лидеры террористов на оккупированных территориях, которые якобы удерживали этих «заложниц», ничего о них не знали. Служба безопасности Украины перехватила разговор помощницы Захарченко и российских журналистов, исходя из которого выяснилось, что террорист ничего не знал об этих двух женщинах. Все это означает, что они, на самом деле, никогда не были в плену.
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