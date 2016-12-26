Сазонов: СБУ перестала интересоваться чем-либо?

Кирилл Сазонов на своей странице в социальной сети Фейсбук прокомментировал недавние заявления главы Службы Безопасности Украины Василия Грицака в отношении встречи в столице Австрии депутата «Блока Петра Порошенко» Игоря Кононенко и бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николя Злочевского, - передает replyua.net.
Сазонов сообщает: «Грицак заявил, что Службу безопасности Украины эта встреча не интересует. Странно как-то. На мой взгляд, СБУ должно интересовать вообще все – такая у них специфика работы. А тут один из самых влиятельных народных депутатов, бизнес-партнер Президента Украины встречается с соратником Виктора Януковича, который занимался украинскими недрами и до сих пор имеет серьезные интересы в украинском бизнесе».
Блогер подчеркивает: «Что, совсем не интересно? Да ну? Тут даже мне интересно – какие у них общие дела. Какая-то нелюбопытная у нас спецслужба. Прямо, пацифисты».