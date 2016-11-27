Гройсман: українців зробили бідними не ціни на газ, а олігархи

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Очільник українського уряду Володимир Гройсман поділився безпрецедентною новиною – енергетичний ринок України нарешті стає конкурентним, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали сторінки політика в Фейсбук.Так, Гройсман повідомляє, що вже три світові газові компанії підписали угоди з українським «Укртрансгазом» про зберігання газу у сховищах на території нашої держави. Зокрема, до контрагентів української компанії належать французька Engie, швейцарська Trading SA та транснаціональна TrailStone Energy LLC. У цьому український прем’єр бачить ознаки оздоровлення українського енергетичного ринку. За словами політика, ще кілька років тому про це не можна було б навіть міряти, але вже зараз на ринку енергоносіїв України з’являється конкуренція.Відтак, це сприятиме формуванню зваженої ціни на газ, зростанню доходів державних компаній, які вони перераховуватимуть у бюджет. Відповідно, зростатимуть і соціальні стандарти для населення. Гройсман нагадує, що зазнає постійної критики у зв’язку з тим, що зараз майже сім мільйонів домогосподарств будуть оформляти субсидію. Але він наголошує, що бідними українців зробили не нові тарифи, а злочинні схеми олігархів, які рік за роком крали кошти в населення. Тим не менш, політик обіцяє, що докладе всіх зусиль для того, щоб ці схеми було остаточно зламано.