валюта
СпецтемаБоец АТО открыто обвинил Савченко в смерти солдат

Тарас Черновол предостерег Саакашвили от использования имени его отца в своей грязной политике

Тарас Черновол предостерег Саакашвили от использования имени его отца в своей грязной политике
Известный украинский политики и эксперт Тарас Черновол на своей странице в соцсети Facebook остро отреагировал на заявления Михаила Саакашвили о том, что якобы он был в хороших отношениях с лидером Народного руха Вячеславом Черноволом и теперь является чуть ли не преемником его правого дела.

По словам Тараса Черновола, Саакашвили далеко не первый политик, который ради своей корысти использует имя его отца. Перед ним этот путь к самозабвению уже прошли такие деятели, как Юрий Костенко, Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Сергей Думчев и вот теперь решил попиариться Михаил Саакашвили. «В отличие от своих предшественников, новый «руховец» свои нулевые достижения в нашей стране решил компенсировать старым подлым приемом – потоптаться по плечам великих украинцев. У Саакашвили это получилось почти буквально. Он топтался по плитам постамента памятника Вячеславу Черноволу, надеясь, что это и его сделает немножко значимым и величественным. Получилось наоборот – на фоне Черновола выглядел противным карликом, еще одним раскольником и авантюристом, как же отец таких не любил», – написал Тарас Черновол в соцсети.

Также политик прокомментировал заявления Саакашвили о некой «дружбе» с Черноволом. «Это уже самая примитивная ложь. У Вячеслава Черновола действительно было много друзей и людей, которых он уважал, в кавказском регионе, но большинство из них оказались или врагами Саакашвили, или жили с ним, как в параллельных мирах», – отметил Тарас Черновол.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Боец АТО открыто обвинил Савченко в смерти солдат
Важное за сутки
27 ноя 2016
15984

Эксперт: это начинает сбываться

Миллионы сторонников кандидата в президенты США Хиллари Клинтон с нетерпением ждали одного события, и, судя по всему, оно начинает происходить. Как передает replyua.net, об этом в блоге на

27 ноя 2016
12234

Пономарь: я намагався уникати цієї теми, але далі мовчати не можна

Політичний оглядач Олег Пономарь на своїй сторінці в Фейсбук дав свої оцінки новому партійному проекту екс-губернатора Одеської області Михеїла Саакашвілі та поділився міркуваннями щодо його впливу

Последние новости

У французьких праймеріз перемагає черговий «друг» Путіна

Трамп прокоментував вимогу про перерахунок голосів

Блогер про Саакашвілі: агресивний егоїстичний балабол

Казанський: поведінка росіян – найкращий доказ геноциду українців

Блогер резко высказался в адрес Саакашвили: Не пришивайте Черновола к своим затеям. Пожалеете...

Гройсман: українців зробили бідними не ціни на газ, а олігархи

Манн: це «доб’є» Гіларі

Тарас Черновол предостерег Саакашвили от использования имени его отца в своей грязной политике

У Росії заборонили євреїв

Манн: дивлюсь на Саакашвілі і не знаю – сміятись чи плакати

Украинские моряки задержаны в акватории Греции

Пономарь: я намагався уникати цієї теми, але далі мовчати не можна

В Беларуси хотят запретить «георгиевские ленточки» маршрутках

Майже 200 тисяч качок виріжуть в Нідерландах

Швейцарці проводять черговий референдум

Російська зброя за ціною нижче собівартості та інші «подарунки» Путіна світу – блогер

В Крыму подорожали продукты

Блогер: адреси терористів вже відомі, і скоро за ними приїдуть озброєні люди

Атаковано здание саммита ОБСЕ

Топ-5 владельцев оффшоров в Верховной Раде

 Новости за день