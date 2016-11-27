Тарас Черновол предостерег Саакашвили от использования имени его отца в своей грязной политике

Известный украинский политики и эксперт Тарас Черновол на своей странице в соцсети Facebook остро отреагировал на заявления Михаила Саакашвили о том, что якобы он был в хороших отношениях с лидером Народного руха Вячеславом Черноволом и теперь является чуть ли не преемником его правого дела.
По словам Тараса Черновола, Саакашвили далеко не первый политик, который ради своей корысти использует имя его отца. Перед ним этот путь к самозабвению уже прошли такие деятели, как Юрий Костенко, Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Сергей Думчев и вот теперь решил попиариться Михаил Саакашвили. «В отличие от своих предшественников, новый «руховец» свои нулевые достижения в нашей стране решил компенсировать старым подлым приемом – потоптаться по плечам великих украинцев. У Саакашвили это получилось почти буквально. Он топтался по плитам постамента памятника Вячеславу Черноволу, надеясь, что это и его сделает немножко значимым и величественным. Получилось наоборот – на фоне Черновола выглядел противным карликом, еще одним раскольником и авантюристом, как же отец таких не любил», – написал Тарас Черновол в соцсети.
Также политик прокомментировал заявления Саакашвили о некой «дружбе» с Черноволом. «Это уже самая примитивная ложь. У Вячеслава Черновола действительно было много друзей и людей, которых он уважал, в кавказском регионе, но большинство из них оказались или врагами Саакашвили, или жили с ним, как в параллельных мирах», – отметил Тарас Черновол.