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Ирина Геращенко сделала интересное предложение еврооптимистам

Ирина Геращенко сделала интересное предложение еврооптимистам
Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко считает, что еврооптимисты должны объединить усилия и добиться, чтобы Украине, наконец, был предоставлен безвизовый режим, сообщает replyua.net. На своей странице в социальной сети Геращенко подчеркнула, что ей не приходилось слышать, чтобы по окончании саммита еврооптимисты обращались к руководителям Евросоюза, в дипломатические ведомства стран ЕС и представительства Евросоюза с требованием, чтобы безвиз для украинских граждан был предоставлен без замедлений. «Я видела, как критикуют украинскую власть, но не заметила, чтобы к ЕС были какие-либо апелляции», - написала политик, добавив, что все до единого 144 условия, которые Брюссель предъявлял Киеву для отмены виз, выполнены.

«Я уверена, что было бы важно «еврооптимистам» как раз сейчас четко продемонстрировать свою позицию и требовать, чтобы ЕС озвучил положительную новость для Украины. В том числе, нужно провести множество встреч», - написала Ирина Геращенко. Она уверена, что в до конца месяца политики должны показать единство усилий и воспользоваться всеми каналами и возможностями, чтобы Европейский союз смог выполнить свои обязательства и, таким образом, его рейтинг в Украине не упал.
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Ирина Геращенко сделала интересное предложение еврооптимистам

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