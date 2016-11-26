Надежда Савченко начинает самостоятельную политическую карьеру

Представитель фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Надежда Савченко сообщила, что решили начать свою отдельную деятельность в политике, передает replyua.net. В частности, среди ее планов – открытие собственного фонда и формирование новой политсилы, у которой будет название «Народный Рух Украины». В качестве ее лидера Савченко намерена принять участие в следующих выборах в парламент. При этом нардеп подчеркнула, что у нее пока нет планов покидать ряды ВО «Батькивщина».
«Я планирую вести «Рух» как партию, о которой забыли и которую не понимают. В ней будут заложены все до сих пор не воплотившиеся ценности и за реализацию которых стояли люди на Майдане», - сказала народный депутат. Она добавила, что ее политическая сила не имеет ничего общего с создаваемой Михаилом Саакашвили партией. «И это вовсе не тот «Рух», представляемый нынче в Раде Кривенко и Кишкарем». – сказала Надежда Савченко. По ее словам, «Народный Рух Украины» известен как политическая партия, но еще он является общественной организацией. «Я выступаю именно за создание такой общественной организации и хочу завести ее в Раду», - сказала политик. Более того, она сообщила о планах открыть свой фонд, благодаря которому люди понимали, на какие цели в Украине тратятся их деньги.
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