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Думаєте, справа тільки в кругляку? – блогер

Думаєте, справа тільки в кругляку? – блогер
Блогер Денис Казанський у Фейсбук дав кілька коментарів з приводу реакції соціальних мереж на озвучену на вчорашньому саміті вимогу Європейського Союзу скасувати заборону на експорт лісу-кругляку, - про це інформує replyua.net.

За словами блогера, більшість користувачів соцмереж висловились категорично проти і обурились перспективі скасування такої заборони. Тим не менш, Казанський наголошує, що формальна заборона в Україні вже давно нікого не зупиняє. Наприклад, зараз так же само ведуться нелегальні вирубки, деревина розпилюється на дошку чи брус на «сірих» лісопилках і експортується до Румунії чи іншої держави. Або янтар, видобуток якого взагалі мало внормований – що не перешкоджає мешканцям Рівненської та Житомирської областей перетворювати місце свого проживання на «місячний пейзаж».

Справа в тому, що «сірі» схеми працюють в Україні до того моменту, поки вони комусь вигідні, незважаючи на наявність чи відсутність заборон. І для припинення їх функціонування потрібна не стільки нормотворчість, скільки політична воля. Саме тому блогер вважає критику Порошенка у зв’язку з неотриманням нашою державою безвізового режиму необґрунтованою – адже у цій справі президент зробив все від нього залежне. Зовсім інша справа з янтарем чи лісом – тут ситуація цілком у руках української влади, - заважує Казанський.
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