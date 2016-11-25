Портніков: боятись потрібно не Януковича

Публіцист Віталій Портніков пояснив, чому немає сенсу приділяти увагу сьогоднішньому допиту президента-втікача Віктора Януковича і хто дійсно погрожує Україні реваншем, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Еспресо».
Так, за словами Портнікова, поки всі глядачі в Україні прикипіли до екранів, намагаючись знайти хоч часточку здорового глузду в тому, що говорить Янукович, найбільш далекоглядні громадяни цікавляться «справою Фірташа». Цього разу звинувачення йому висуває Іспанія – і вони набагато більш переконливі за попередні. Так, якщо діяння, які інкримінують одіозному олігарху американські правоохоронці, мали місце давно і на території Індії, то іспанські силовики говорять про злочини, вчинені нещодавно на території самого королівства. І саме цей інцидент має привертати нашу увагу.
Портніков пояснює, що Янукович – це минуле, а Фірташ – наше гірке сьогодення. Якщо про «Сім’ю» майже не згадують - вона втратила більшість активів і зв’язків, то група «РосУкрЕнерго», яка свого часу конкурувала з «донецькими», й досі володіє чималим впливом. Компаньйони Фірташа Сергій Льовочкін та Олександр Бойко володіють одним із найбільш рейтингових телеканалів, мають достатньо коштів, аби оплатити політтехнологів та іміджмейкерів, та претендують на те, щоб найближчим часом визначати повістку дня в Україні. Ось від кого варто дійсно очікувати реваншу, - підсумовує Портніков.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter