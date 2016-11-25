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Порошенко призначив нового посла в Словаччині

Порошенко призначив нового посла в Словаччині
Президент України Петро Порошенко призначив нового посла України в Словаччині. Ним став Юрій Мушка. Про це сьогодні, 25-го листопада, повідомив прес-центр президента, оприлюднивши відповідний наказ на офіційному сайті глави держави, інформує replyua.net.

Президентом Словаччини з 2014 року є не просто політик, а й публіцист і підприємець Андрей Кіска. З 2003-го по 2006-й Мушка обіймав посаду посла України в Угорщині. Потім до 2008-го року він займався дипломатичною роботою як представник України в Кореї. Потім з 2010 по 2014 рік Юрій Мушка знову став послом України в Угорщині. У червні поточного року президент Петро Порошенко звільнив Гаваші Олега с посади поста в Словаччині у зв’язку з його причетністю до скандалу з контрабандою цигарок.

Як повідомлялося раніше, у травні поточного року громадянин України, використовуючи автомобіль з дипломатичними номерами, спробував вивезти зі Словаччини під виглядом нібито дипломатичного вантажу 60 тисяч пачок контрафактних тютюнових виробів. Як заявляв губернатор Закарпаття Геннадій Москаль, ним виявився чоловік секретаря посольства України в Словаччині Ліщишин Оксани. Цей інцидент став надто скандальним, через що було звільнено значну частину вищезазначеного посольства.
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