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Саакашвілі спробує зібрати Майдан - блогер

Саакашвілі спробує зібрати Майдан - блогер
Блогер Олександр Коваленко у дописі в Фейсбук прокоментував кілька останніх заяв екс-губернатора Одеської області Михеїла Саакашвілі, - про це інформує replyua.net.

Так, за словами блогера, зараз у мережі активно розповсюджують інформацію про те, що Саакашвілі призначив своїм однодумцям зустріч поблизу пам’ятника Чорноволу в Києві на двадцять сьоме листопада поточного року. У цієї зустрічі є кілька цікавих нюансів. Наприклад, локація – ніби і не на Майдані, але дуже близько. Або час проведення зустрічі – ніби і не пам’ятна дата, але пов’язана з початком Революції Гідності.

На думку блогера, весь цей символізм невипадковий. Справа в тому, що Саакашвілі – один із небагатьох політиків в Україні, який ще має потенціал зібрати непроплачений мітинг. Саме на цю силу він міг би спиратись для проведення реформ в Одесі, але чомусь «не склалося». Тому в цьому випадку ми маємо справу з такою собі «пробою пера». Якщо вдасться закликати до участі належну кількість людей – цілком можливо, наступний мітинг буде стояти вже на Майдані, або під парламентом. Власне, Саакашвілі, у разі успішного початку, докладе всіх зусиль для запуску позачергових виборів в Україні, - зауважує блогер.
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