Невзоров: Константинопольський патріарх надав перевагу Парубію перед Московським патріархом Кирилом

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Російський публіцист Олександр Невзоров поділився цікавим спостереженням щодо того, яке місце займають на шкалі пріоритетів Патріарха Константинопольського Варфоломія очільник РПЦ Патріарх Кирило і спікер Верховної Ради України Андрій Парубій, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Гордона».Так, Невзоров нагадує, що кількома днями раніше, дев’ятнадцятого листопада 2016 року, відбулось святкування Дня народження очільника Російської православної церкви Патріарха Кирила. На урочисті заходи було запрошено також і «безпосереднього начальника» Кирила – Патріарха Константинопольського Варфоломія. Проте, у святковій метушні ніхто навіть не помітив, чому саме не прибув Варфоломій. А він у той день, між іншим, зустрічався зі спікером українського парламенту Андрієм Парубієм. І тема обговорювалась доволі цікава – перспективи надання автокефалії Українській православній церкві.Невзоров зауважує, що Варфоломій назвав святкування сімдесятиріччя Кирила «холуйством» і «сусальщиною». Відтак, на думку публіциста, ця подія дуже яскраво демонструє як ставлення Варфоломія до Кирила особисто, так і те місце, яке займає Московський патріарх на шкалі пріоритетів свого «начальника» в Константинополі. Нагадаємо, раніше Парубій повідомляв, що здійснив офіційний візит до Стамбула, де обговорив з очільником православних вірян перспективи і строки надання автокефалії українській церкві.