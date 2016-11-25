Невзоров: Константинопольський патріарх надав перевагу Парубію перед Московським патріархом Кирилом

Російський публіцист Олександр Невзоров поділився цікавим спостереженням щодо того, яке місце займають на шкалі пріоритетів Патріарха Константинопольського Варфоломія очільник РПЦ Патріарх Кирило і спікер Верховної Ради України Андрій Парубій, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Гордона».
Так, Невзоров нагадує, що кількома днями раніше, дев’ятнадцятого листопада 2016 року, відбулось святкування Дня народження очільника Російської православної церкви Патріарха Кирила. На урочисті заходи було запрошено також і «безпосереднього начальника» Кирила – Патріарха Константинопольського Варфоломія. Проте, у святковій метушні ніхто навіть не помітив, чому саме не прибув Варфоломій. А він у той день, між іншим, зустрічався зі спікером українського парламенту Андрієм Парубієм. І тема обговорювалась доволі цікава – перспективи надання автокефалії Українській православній церкві.
Невзоров зауважує, що Варфоломій назвав святкування сімдесятиріччя Кирила «холуйством» і «сусальщиною». Відтак, на думку публіциста, ця подія дуже яскраво демонструє як ставлення Варфоломія до Кирила особисто, так і те місце, яке займає Московський патріарх на шкалі пріоритетів свого «начальника» в Константинополі. Нагадаємо, раніше Парубій повідомляв, що здійснив офіційний візит до Стамбула, де обговорив з очільником православних вірян перспективи і строки надання автокефалії українській церкві.
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