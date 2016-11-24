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П’ятигорець: головний профіт від безвізу ми вже отримали

П’ятигорець: головний профіт від безвізу ми вже отримали
Блогер Денис П’ятигорець на своїй сторінці в Фейсбук дав коментарі щодо чергового зволікання Європейського Союзу з наданням Україні безвізового режиму, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер наголошує, що сьогодні мав змогу спостерігати в мережі чимало дописів на тему безвізу. Деякі містили іронію, деякі – розчарування. У кількох з них звучала цілком обґрунтована критика на адресу президента – мовляв, не варто обіцяти того, що вже від тебе не залежить. Все це цілком зрозумілі реакції, але одного блогер сприйняти не може – злорадства. А велика кількість користувачів відверто раділи з того, що безвіз все ще не втілився в життя.

Блогер зауважує, що конкретно для останньої категорії коментаторів він зробить роз’яснення. За його словами, основна користь безвізового режиму – зовсім не в подорожах без віз. Той, хто має кошти на туристичну поїздку, знайде й тридцять євро на візу. Основна користь безвізу – у тій неімовірній кількості пунктів, які Україна виконала для його отримання. Тут – і боротьба з корупцією, і протидія дискримінації, і електронні декларації і багато іншого. І все це Україна зробила – з болем, зі скрипом, але досягла мети, що засвідчили навіть чиновники в Брюсселі. І тому ми вже отримали свою основну вигоду від безвізового режиму – ми стали на крок ближче до цивілізації. А питання віз у даному випадку другорядне, - наголошує блогер.
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