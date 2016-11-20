Канада и далее будет оказывать военную поддержку Украине

Власти Канады заявили о готовности в дальнейшем сотрудничать в военной сфере с украинским Министерством обороны. Как передает replyua.net, такое заявление сделал глава оборонного ведомства Канады Харджит Саджан во время встречи в вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе. Встречаясь с украинскими высокопоставленными чиновниками, Саркаш подчеркнул, что официальная Оттава завершила работу над своей частью соглашения. Намерения обеих стран в дальнейшем согласовывать сроки и место для ратификации этого соглашения подтвердил и украинский посол в Канаде Андрей Шевченко.
Следует отметить, что помощь Канады Украины имеет огромное значение для вооруженных сил Украины. По словам Климпуш-Цинцадзе, UNIFIER дал четко понять Киеву, что в дальнейшем оказание поддержки Киеву будет продолжаться в рамках формата, являющегося наиболее приемлемым для украинской армии.
В первых числах ноября в украинской столице побывали представители канадской корпорации ААDC. Ее президент Артур Андерсе пообещал, что бойцы Национальной гвардии могут рассчитывать на получение соответствующей материально-технической помощи.
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