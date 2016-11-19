Саакашвілі як реформатор «вийшов у тираж» - блогер

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Блогер Карл Волох розповів про своє ставлення до екс-очільника Одеської облдержадміністрації Михеїла Саакашвілі і про роль останнього в сучасній українській політиці, - про це replyua.net інформує, послуговуючись дописами експерта в Фейсбук.Так, за словами Волоха, свого часу він дуже симпатизував Саакашвілі – той був творцем «грузинського чуда», лідером дружньої Україні держави і гравцем, який викликав повагу на міжнародній арені. Зараз же ситуація дещо змінилась. Нещодавно політик заявив, що є «головним ворогом Путіна», а план «Шатун» був придуманий одним із українських нардепів, бо це, буцімто, вигідно владі. Блогер наголошує, що з того часу, як Саакашвілі був подразником для Путіна, минуло вже чимало часу. І всі негаразди, які наразі відбуваються з господарем Кремля – а це і втрата місця у «Великій Вісімці», і санкції, і перспектива опинитись в Гаазі на лаві підсудних – викликані аж ніяк не грузинським екс-президентом, а Порошенком, Яценюком і Турчиновим. Відтак, вони і є його основними ворогами.Волох зауважує, що він не має достатньої компетенції, щоб визначити ідентичність матеріалів, оприлюднених українськими хакерами, але цілком вірить у те, що Кремлю вигідно скористатись будь-якою можливістю для дестабілізації України. І зараз Саакашвілі, критикуючи, часто – безпідставно, українську владу, лише підіграє Опозиційному блоку, «Батьківщині» та іншим прокремлівським силам. Відтак, його діяльність для України вже давно перестала бути корисною, - підсумовує блогер.