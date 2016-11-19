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Ніякого сорому: Соболєв пояснив декларацію однопартійця «традиціями матріархату»

Ніякого сорому: Соболєв пояснив декларацію однопартійця «традиціями матріархату»
За останні кілька тижнів українські громадяни почули вже чимало несподіваних і креативних пояснень щодо джерел походження коштів українських політиків та державних службовців. Тим не менш, вітчизняні народні депутати не перестають дивувати, - про це інформує replyua.net, посилаючись на матеріали інтернет-порталу Politeka.

Так, сьогодні, дев’ятнадцятого листопада 2016 року, в інтерв’ю одному з українських телеканалів, член партії «Самопоміч» Єгор Соболєв заявив, що декларації його однопартійців не викликають у нього жодного дискомфорту. Він вважає їх цілком нормальними і правдивими. Зокрема, нардеп прокоментував звіти про доходи і активи члена парламенту Олега Березюка та творця партії, львівського міського голови Андрія Садового. Те, що ці чоловіки все майно приписали своїм дружинам, не задекларувавши ніяких цінних активів, Соболєв пояснив тим, що в Україні існують «міцні традиції матріархату».

Нагадаємо, наприклад, Андрій Садовий як власне майно у декларації вказав лише право інтелектуальної власності на назву «Самопоміч». У свою чергу, його дружина володіє земельною ділянкою площею сімсот два метри квадратних, житловим будинком площею шістсот шістдесят метрів квадратних та автомобілем Mersedes Benz Viano.
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