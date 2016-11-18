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СпецтемаУкраинцы должны навсегда забыть о Лукашенко – журналист

Політолог розповів як Савченко ведуть у велику політику

Політолог розповів як Савченко ведуть у велику політику
Політолог Тарас Чорновіл проаналізував поведінку народного депутата, першого номера «Батьківщини» Надії Савченко і зробив певні висновки про можливі «кар’єрні перспективи» політика, - про це інформує replyua.net, посилаючись на сторінку експерта в Фейсбук.

Так, Чорновіл наголошує, що розрив між тим, що говорить Савченко і тим, що зараз міститься на її сторінці в Фейсбук, колосальний. Якщо з вуст Савченко постійно можна почути або провокацію, або відверту дурницю, або просте хамство, то її акаунт змінився до невпізнаваності. Все неоднозначне чи образливе з її сторінки безслідно зникло, і зараз там можна побачити лише речі мудрі, доречні та політкоректні.

Політолог зауважує, що це неможливо: щоб протягом дня людина говорила повні нісенітниці, а ввечері сідала за монітор комп’ютера і розміщала виважені дописи. Відтак, напрошується висновок, що до свого акаунту Савченко доступу вже не має – його веде хтось інший. Якщо взяти до уваги свавільний і впертий характер Савченко, яка лише себе вважає правою, а всіх навкруги – йолопами, то це значить, що від Фейсбуку її відсторонили люди, яких вона не змогла б послати куди подалі. Тобто, нашу «героїню» ведуть у велику політику. Чорновіл наголошує, що він не здивується, якщо після зимової відпустки Савченко, після ретельної «обробки», буде озвучувати зовсім інші речі. Ймовірно, її готують на заміну Тимошенко, якій вже не вдасться відновити свою репутацію. От тільки чиїх це рук справа? – цікавиться Чорновіл.
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